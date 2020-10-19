За нарушение масочного режима в Воронеже оштрафовали 188 должностных лиц

из архива КП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За последнюю неделею в ходе «масочных» рейдов оштрафовали уже 188 должностных лиц. Проверки в городском транспорте и на торговых точках проводились с 12 по 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства 19 октября.

Как оказалось, несмотря на сложную ситуацию с заболеванием коронавирусом в регионе, не все соблюдают введенный масочный режим. Люди продолжают ездить в транспорте без маски, а также ходить в магазины. В некоторых торговых точках продавцы отказываются обслуживать посетителей, у которых нет средств индивидуальной защиты.

Напомним, неделей ранее во время рейдов число оштрафованных должностных лиц было гораздо меньше. Всего 24 человека. По все вероятности, из-за лояльности к самим же нарушителям. Тогда власти пообещали, что количество проверок увеличат.

Напомним, по последним данным, в Воронежской области коронавирус выявили за сутки у 237 человек. Четверо пациентов скончалось от осложнений.