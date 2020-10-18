В Воронеже загорелся склад с обувью

В воскресенье, 18 октября, в Левобережном районе на улице Иркутской загорелся склад с обувью. Пламя охватило площадь около 100 квадратных метров.

- О возгорании сообщили в 18.19. На место ЧП выехали семь пожарных машин с 28 сотрудниками МЧС. На данный момент они занимаются тушением огня. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, вечером 17 октября сгорела крыша у двухэтажного коттеджа на улице Ольминского Центрального района. Огонь также повредил одну из стен дома.