В Воронеже сгорел двухэтажный коттедж

Пожар удалось потушить через 45 минут после того, как стало известно о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 17 октября, около пяти часов вечера загорелся двухэтажный коттедж на улице Ольминского.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 17.26. На место ЧП выезжали 10 пожарных машин. В тушении огня участвовал 41 наш сотрудник. Пожар ликвидировали в 18.11. Пламя успело повредить крышу и стену на площади 75 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

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