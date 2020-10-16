Осенние каникулы в воронежских школах могут стать в два раза длиннее

Осенние школьные каникулы в Воронежской области в 2020 году могут продлить на неделю. Этот вопрос сейчас активно обсуждают в Департаменте образования и молодежной политики региона. Об окончательном решении чиновники сообщат на следующей неделе.

Напомним, на днях оперативный штаб по борьбе с коронаврирусной инфекцией объявил о досрочном начале каникул – с 26 октября вместо 2 ноября, как планировалось ранее.

Причина переноса осеннего отдыха детей – рост числа зараженных COVID-19. Разобщение организованных коллективов позволит снизить или сдержать темпы роста заболеваемости. Напомним, сейчас на карантин полностью закрыты два образовательных учреждения области и 34 класса в еще девяти учебных организациях.