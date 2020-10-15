В Воронежской области школьные каникулы начнутся с 26 октября

Чтобы не рисковать здоровьем детей, их решили распустить на каникулы пораньше. Фото: Евгения ГУСЕВА

В правительстве Воронежской области прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На нем губернатор Александр Гусев сообщил о решении начать школьные каникулы с 26 октября.

Причина их переноса – рост числа зараженных COVID-19. Сейчас на карантин полностью закрыты два образовательных учреждения области и 34 класса в еще девяти учебных организациях.

Как отметили санитарные врачи, основные причины роста заболеваемости – то, что люди не носят маски, и не соблюдают социальную дистанцию. По данным Роспотребнадзора, 60 процентов подхвативших COVID-19 точно знают, от кого заразились. Кроме того, специалисты ведомства сообщили, что на 12 процентов выросло число заболевших среди работающих жителей области, причем больше всего – в торговых организациях и среди обслуживающего персонала.

По данным регионального департамента здравоохранения на 15 октября, в Воронежской области под лечение зараженных коронавирусом перепрофилировали 4403 койки, их число планируют увеличить до 5239.

Напомним, за последние сутки установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 – 217 человек. По данным регионального оперативного штаба, от коронавируса умерли уже 264 жителя Воронежской области.