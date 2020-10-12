В райцентре Воронежской области водитель за две поездки в пьяном виде попал в колонию строгого режима

В Борисоглебском городском суде вынесли приговор 45-летнему местному жителю, дважды попавшемуся за рулем сильно пьяным.

6 июля в 1.20 в Борисоглебске этого субъекта, рулившего «Волгой», остановили у дома № 307 по улице 40 лет Октября для проверки документов. Поскольку состояние водителя вызвало подозрение, его попросили пройти тест на опьянение. Мужчина согласился. Алкотестер показал 0,240 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

При дальнейшем разбирательстве оказалось, что водитель уже привлекался к ответственности за пьяное вождение в марте 2020 года. Тогда он от испытания алкотестером отказался. За что мировой суд Борисоглебского района 27 апреля арестовал его на 13 суток. К тому же оказалось, что у мужчины немало и других грехов – он был судим за серию краж и уклонение от административного надзора.

В итоге, хотя на словах горе-водитель раскаялся, его приговорили к восьми месяцам колонии строгого режима. И лишили прав на 2,5 года.

Напомним, вечером 10 октября на улице Вокзальной Воронежа поймали «коллегу» борисоглебского водителя «Волги». 44-летний водитель 14-й «Лады» ехал без прав в пьяном виде. Причем за рулем после обильных возлияний он попался не в первый раз. Теперь мужчина «заработал» уголовное дело, по которому ему грозит до двух лет лишения свободы.