За одну ночь в Воронеже поймали 12 пьяных водителей

Каждый двадцатый остановленный водитель был сильно пьян. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В областном ГИБДД рассказали об итоге массовых проверок водителей в Воронеже вечером 10 октября и в ночь на 11 октября. Гаишники остановили 200 машин. И 12 из них явно не зря – их водители были сильно пьяны. В отношении них составили административные протоколы. Всем им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

А вот еще одному водителю, остановленному на улице Вокзальной Коминтерновского района в 20.10, «светит» уголовная статья. Отказавшийся от теста на опьянение горе-шофер ехал на 14-й «Ладе» без прав. Причем 44-летний мужчина не забыл их дома. Просто его их лишили. И тоже за пьяную езду. Теперь по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» ему грозит до двух лет лишения свободы.

Автоинспекторы напоминают: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, сообщите об этом в дежурную часть регионального управления ГИБДД по телефону 269-61-02 или по телефону 112.