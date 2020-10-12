В общежитии воронежского опорного вуза нашли коронавирус

В опорном вузе - это, к сожалению, уже не первый случай заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общежитии № 4 воронежского опорного университета на улице 20-летия Октября у студента обнаружили коронавирус. В вузе составляют список его контактов. Об этом сообщил проректор по воспитательной работе вуза Антон Ходунов. Он не исключает введения карантина на 14 дней. Впрочем, окончательное решение по этому поводу примут в Роспотребнадзоре.

Антон Ходунов развеял слухи, что кого-то будут выселять. Напротив, скорее общежитие закроют и никого из него две недели не выпустят. В этом случае для студентов обещают организовать учебу в дистанционном режиме.

Напомним, в конце сентября коронавирус обнаружили у студента из общежития № 3 ВГТУ на Московском проспекте. «Скорая», которую ему вызвали, ехала 4,5 часа, а в итоге его так и не госпитализировали.