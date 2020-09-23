В Воронеже скорая ехала к студенту с симптомами коронавируса 4,5 часа

Если вызов не признали экстренным, скорая может добираться к вам и полдня. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 21 сентября, в общежитии № 4 ВГТУ на Московском проспекте, 179 случилась неприятная история. Студент, контактировавший с другим учащимся опорного университета, заболевшим COVID-19 (напомним, в вузе выявлена вспышка этой болезни, заразились шесть человек), вызвал скорую. У него были симптомы, характерные для коронавируса, в частности, высокая температура, головная боль. «Неотложка», однако, ехала очень долго. А в итоге мужчину осмотрели и приняли решение: в госпитализации отказать. Сейчас он находится в изоляторе – специальном помещении в общежитии.

В региональном департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию так:

- По информации станции скорой помощи, вызов поступил в 9:51. Ему была присвоена категория срочности «неотложный». Такие вызовы выполняются бригадами при отсутствии экстренных вызовов то есть представляющих угрозу жизни пациента (на них нужно приехать в течение максимум 20 минут). Диспетчер направил бригаду из Коминтерновского района к молодому человеку как только освободилась свободная машина. Медики прибыли по адресу в 14:15. Специалисты оказали молодому человеку всю необходимую помощь, рекомендовано лечение в поликлинике, показаний к госпитализации не было. Всего 21 сентября с 9 до 15 часов бригады скорой помощи Коминтерновского района обслужили 60 вызовов.

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