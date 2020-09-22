В воронежском опорном университете – вспышка коронавируса

Сразу шестерым студентам опорного университета потребовалась помощь "коронавирусной" бригады скорой. Фото: из архива «КП»

В Воронежском опорном вузе подтвердили информацию о заболевании COVID-19 шестерых студентов. Еще трое под вопросом – они ждут результатов анализов. Правда, в вузе оговорились, что официального подтверждения от Роспотребнадзора по этому поводу пока нет.

У четверых студентов вирус обнаружили еще до начала занятий в вузе – они заболели в первых числах сентября. А вот еще двое успели пообщаться с другими студентами (одного из них госпитализировали). В связи с этим две группы опорного вуза перевели на дистанционное обучение.

В вузе утверждают, что все меры безопасности соблюдают. На входе в опорный университет у студентов меряют температуру и учащихся с признаками ОРВИ на занятия не допускают.

Напомним, ранее из-за заболевшего студента на карантин закрывали общежитие опорного университета. После двухнедельной «отсидки» его жильцам разрешили выходить из здания.

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