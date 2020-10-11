Эксперты выяснили причину появления пены на водохранилище в Воронеже

Соцсети, группа Мой и твой Воронеж

Специалисты Росприроднадора выяснили происхождение пены, покрывшей гладь воронежского водохранилища в конце сентября. Они заверили, что опасности для людей явление не представляет. По версии экспертов, причиной стала деятельность водорослей – из-за массового их гниения, связанного с понижением температуры и недостатком кислорода.

Напомним, в конце сентября воронежцев привлек нелицеприятный факт. Их обеспокоило, что прибрежная зона водохранилища со стороны Левого берега покрылась плотной пеной бело-коричневого цвета. Вопрос бурно обсуждался в соцсетях и в СМИ.

После этого Росприроднадзор проинформировал, что проводит проверку. Были взяты пробы и отправлены на анализ. Происхождение этого явления органическое. Также специалисты не исключают повторения явления.