Водохранилище в Воронеже покрылось пеной

Соцсети, группа Мой и твой Воронеж

Неожиданный факт привлек воронежцев в эти выходные. Их обеспокоило, что прибрежная зона водохранилища со стороны Левого берега покрылась плотной пеной бело-коричневого цвета. Если же к «цветущему» виду акватории горожане уже привыкли, то тут вопрос вызвал обсуждения в соцсетях.

Фотографиями и видео этого необычного явления очевидцы поделились в сообществе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 20 сентября.

Обсуждали сразу несколько версий. Одни придерживались той, что это произошло в результате недобросовестной работы автомоек и других предприятий, которые льют химию в воду. Вторые считают, что так плохо работают Левобережные очистные сооружения. Третьи вообще предположили, что это как раз следы жизнедеятельности сине-зеленых водорослей.

А кто-то и вовсе шутил, что теперь там можно купаться без шампуня. Или в скором времени можно ждать Афродиту, выходящую из этой пены.

Ранее «Комсомольская правда» писала о большом погружении в воронежское водохранилище и о том, какие тайны оно скрывает.