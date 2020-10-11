В Воронеже осужден преподаватель юридического факультета ВГУ Владимир Артамонов

Суд приговорил его к 3 годам условно Фото: "КП" Архив

Он стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество еще в 2018 году. Накануне Железнодорожный райсуд вынес приговор. Владимир Артамонов получил 3 года лишения свободы условно. Вдобавок ему присудили штраф в 80 тысяч рублей. Об этом рассказал источник, близкий к ситуации.

Владимира Артамонова задержали в апреле 2018 года сотрудники регионального УФСБ. По версии следствия, преподаватель юрфака за 400 тысяч рублей обещал устроить молодого человека на бюджетное отделение медицинского университета по целевому назначению регионального УФСИН. При получении первого транша его задержали. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере».

Два месяца Артамонов провел в СИЗО. После чего его отпустили под домашний арест.

Процесс проходил Железнодорожном суде. Туда уголовное дело направили из Центрального райсуда. Был учтен возможный конфликт интересов. Дело в том, что Центральный районный суд 14 лет возглавлял его отец Виктор Артамонов.