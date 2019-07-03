Уголовное дело преподавателя юрфака ВГУ забрали из Центрального райсуда Воронежа

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-03T17:00:14+03:00

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Из Центрального райсуда в Воронежский областной суд направили уголовное дело преподавателя юридического факультета ВГУ Владимира Артамонова. Ранее его передали по территориальному принципу. Однако, видимо, служители Фемиды учли возможный конфликт интересов. Дело в том, что Центральный районный суд 14 лет возглавлял отец Виктор Артамонов, отец преподавателя. Чтобы не возникало лишних вопросов, в облсуде определят, куда перенаправить уголовное дело.

Владимира Артамонова задержали в апреле 2018 года сотрудники регионального УФСБ. Его дело было также в разработке у полиции. По версии следствия, преподаватель юрфака за 400 тысяч рублей обещал устроить мужчину на бюджетное отделение медицинского университета по целевому назначению регионального УФСИН. При получении части взятки его и задержали. Отвечать перед судом Владимир Артамонов будет по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере». На данный момент он находится под домашним арестом.

Напомним, в апреле была целая серия задержаний на юрфаке. Под подозрение в служебном подлоге попал замдекана по ускоренному обучению Павла Шабанова. Его обвиняли в том, что он поставил «троечку» без проверки знаний. Шабанов отделался штрафом в тысячу рублей.

Кроме того, под следствие попал аспирант юрфака Гегазник Махсудян, в то время трудившийся в адвокатской конторе «Баев и партнеры». Обвиняли его в том, что он пообещал студентке заочного отделения помощь со сдачей экзаменов за деньги. За это прегрешение он получил год условного срока.

Дела же студентов экономического факультета Мгера Есаяна и Сергея Мелкумяна, которых подозревали в посреднических услугах по сдаче экзаменов и зачетов на юрфаке за деньги, и вовсе закрыли из-за «примирения сторон».

ИСТОЧНИК KP.RU