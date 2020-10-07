В Воронеже иномарка снесла дерево

Обстоятельства аварии выясняют полицейские Фото: из архива «КП»

Во вторник, 6 октября, в 6.50 на улице Совхозной 53-летний водитель автомобиля «Киа Сид» при движении со стороны улицы Большая Советская в сторону улицы 206 Стрелковой Дивизии, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. После этого машина протаранила дерево.

В результате аварии водитель получил ранения различной степени тяжести и попал в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".