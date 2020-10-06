Пожары в Воронежской области на 6 октября 2020: два локализованы, один ликвидирован

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Утром 6 октября спасатели сообщили, что оперативная обстановка по пожаротушению в Воронежской области остается без изменений. Накануне были локализованы два масштабных возгорания.

Один из них – в Бобровском районе. Его площадь в данный момент составляет 150 гектаров. Продолжает тлеть сухая трава и камыш в окрестностях села Пчелиновка.

Также спасателям удалось локализовать пожар на 185 гектаров в Новохоперском районе. Там горит лесная подстилка в Хоперском заповеднике в районе села Калиново.

Удалось справиться с пожаром в Аннинском районе. Огонь потушили на 81,5 гектарах.

– Сейчас основную сложность составляют труднодоступные очаги горения в болотах Бобровского района и практически непроходимый лес в Новохоперском. Угроз населенным пунктам нет, вся надежда, в первую очередь, на авиацию, – отметили в ГУ МЧС по Воронежской области.

С утра возобновила свою работу авиация МЧС России. С огнем помогают бороться два самолета Бе-200 в Новохоперском районе и вертолет Ка-32 в Бобровском.