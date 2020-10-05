Воронежские спасатели локализовали пожар в Хоперском заповеднике

Воронежские спасатели остановили распространение огня в Хоперском заповеднике. Пожар в районе села Калиново Новохоперского района, где уже несколько дней горит сухая трава и лесная подстилка, локализовали 4 октября в 21.30, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. Тушение продолжается, площадь возгорания составляет 185 гектаров. Работа пожарных осложнена ветром, сухостью и отсутствием осадков (не территории Воронежской области повсеместно установлен пятый класс пожарной опасности), а также труднодоступностью местности.

Напомним, днем в воскресенье удалось локализовать еще два действующих пожара: на площади в 150 гектаров в пойме реки Битюг в Бобровском районе. А в Аннинском районе огонь остановили в пределах распространения на площади в 81,1 гектара.

На пожарах работает объединенная группировка сил из 585 человек и 115 единиц техники. В тушении очагов задействована авиация МЧС России: два самолета Бе-200, Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ка-32.