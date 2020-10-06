Под Воронежем оставили в СИЗО пьяного водителя ВАЗ, сбившего насмерть подростков на мопеде

Пьяный водитель ВАЗ, насмерть сбивший двух подростков на мопеде в Новохоперском районе, останется в СИЗО. Районный суд продлил ему срок содержания под стражей. За решеткой он пробудет еще месяц, до 3 ноября. Об этом рассказали в Новохоперском райсуде.

Страшная авария произошла 2 августа около 17.40. На 105-м километре автодороги М-4 «Бобров-Таловая-Новохоперск» столкнулись ВАЗ-21150, следовавший со стороны Елань-Колено, и мопед с двумя подростками, ехавшими во встречном направлении. Оба подростка погибли: 13-летний водитель скончался в «скорой», его 12-летний пассажир – в больнице. За рулем «пятнадцатой» находился 33-летний водитель.

Предположительно, он был пьян. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России. Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».