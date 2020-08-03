Под Воронежем пьяный водитель ВАЗ на встречке сбил мопед: погибли двое подростков

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:29:26+03:00

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Вечером 2 августа в Воронежской области в аварии погибли два подростка.

ДТП произошло около 17.40 в Новохоперском районе. На 105-м километре автодороги М-4 «Бобров-Таловая-Новохопёрск» столкнулись ВАЗ-21150 под управлением 33-летнего водителя, следовавшего со стороны Елань-Колено, и мопед с двумя несовершеннолетними, двигавшимися во встречном направлении. Оба подростка погибли: 13-летний водитель скончался в «скорой», его 12-летний пассажир - в больнице.

- По предварительным данным, 33-летний водитель управлял автомобилем ВАЗ-21150 в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на двигавшийся по своей полосе движения во встречном направлении мопед, - сообщили в региональном следственном управлении СК России. - Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU