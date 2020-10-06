Экс-главы воронежских депстроя и управления строительной политики осуждены за превышение полномочий

Чиновники попались на давлении на одного из участников аукциона Фото: "КП" Архив

В Ленинском райсуде Воронежа вынесли приговоры бывшему руководителю департамента строительной политики Воронежской области Олегу Гречишникову и экс-главе управления строительной политики мэрии Владимиру Пешкову. Их признали виновными в превышении должностных полномочий. Приговор зачитали 5 октября. Об этом сообщили в суде.

Оба бывших чиновника отделались условными сроками. Так, Олег Гречишников приговорен к трем годам условно, а Владимир Пешков – к двум годам условно. Кроме того, им обоим назначили испытательный срок. И Гречишникову, и Пешкову одинаковый – два года.

Напомним, оба они обвинялись в превышении должностных полномочий только с разницей в частях. Олег Гречишников – по ч. 2 ст. 286 УК РФ, а Владимир Пешков – по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Ранее в облпрокуратуре сообщали, что гособвинитель попросил у суда назначить Гречишникову наказание 3 года условно. А вот адвокат Пешкова во время прения сторон просила назначить своему подзащитному наказание в виде штрафа.

Фигурантами уголовных дел экс-чиновники стали в 2019 году. Тогда скандал разгорелся из-за организованного в октябре 2019 года аукциона мэрии по поиску подрядчика для строительства пристройки к детскому саду № 69. По версии следствия, экс-чиновники оказали давление на одного из участников аукциона. Якобы они поставили задачу отказаться от борьбы за контракт. Бизнесмен не стал участвовать в аукционе. И в итоге снижение цены составило всего 1%.

Оба после этого уволились со своих постов.