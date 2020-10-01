К тушению воронежских пожаров подключат два самолета МЧС

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Начальник управления пожаротушения Главного управления МЧС по Воронежской области Алексей Чикунов прокомментировал пожарную обстановку в регионе. На данный момент, по его словам, ситуация, по-прежнему, сложная. Особенно, в Павловском, Лискинском и Острогожском районах. Наиболее пострадавшими числятся два населенных пункта, в их числе павловская Николаевка, где сгорели больше 50 домов.

В общей сложности на борьбе с огнем задействованы более 200 человек всех оперативных служб и 56 единиц техники. На помощь воронежским спасателям прибыли коллеги из шести регионов.

На пожаротушении в ближайшее время задействуют авиацию – гидросамолеты Бе-200 и Ил. Один из них отправится в Лискинский район.