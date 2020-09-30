Девушка, у которой сгорел дом в Воронежской области, просит помочь найти сбежавшего кота

Домашний любимец испугался огня и сбежал Фото: СОЦСЕТИ

Пожар, начавшийся 30 сентября в Павловском районе у поселка Николаевка, а позже перекинувшийся и на дома в самом поселке, оставил без крова многих селян. Точной информации пока нет. Даже местные жители путаются, рассказывая, что происходит - все в огне и дыму.

Валерия Кузьменкова оказалась среди тех, кто потерял жилье во время этого ужасного происшествия. Но к односельчанам девушка обратилась не из-за потерянных в огне вещей, она попросила местных жителей помочь найти кота-британца. Домашний любимец испугался огня и сбежал.

- Пожалуйста, кто в районе Николаевки увидит кота, британца, заберите его себе, свяжитесь с нами, мы его заберем. Он сбежал во время пожара. Масик очень дорог нашей семье. Мой дом сгорел дотла, не осталось ничего, и я тоже человек. Но для меня важны жизни членов моей семьи, в том числе и кота. В моей семье животные приравниваются к людям, и я уверена, что не мало семей в которых также, - написала Валерия и оставила контактный телефон 8-977-802-87-87.