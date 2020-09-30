В Воронежской области лесной пожар перекинулся на дачные дома

Фото из Рамонского района Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Не только в Павловском районе в поселке Николаевка лесной пожар перекинулся на жилые строения. В Острогожском районе у поселка Дальняя Полубяновка огонь повредил 5 дачных домов. К счастью, погибших и пострадавших нет. На месте ЧП работает 41 человек и 17 единиц техники. К 17:36 пожар удалось локализовать на площади 10 гектаров.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, количество вызовов спасателей 30 сентября достигло 111.

Так, в Ольховатском районе у хутора Песчаный огонь также локализован - он захватил территорию в 25 гектаров. Горит сухая трава и лесная подстилка. Погибших и пострадавших нет. Работает 49 человек и 18 машин.

37 спасателей и 14 машин выехали в Лискинский район к селу Нижний Икорец. Там объято пламене порядка 30 гектаров.

В Рамонском районе у села Новоживотинное на площади 2 гектара также загорелась сухая трава. Но уже в 19:35 этот пожар был ликвидирован. На месте ЧП работали 54 человека и 18 единиц техники.