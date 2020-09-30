Под Воронежем семилукская школа ушла на дистанционку из-за заболевших учителей

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученики средних и старших классов школы № 2 имени Н.Д. Рязанцева в Семилуках ушли на дистанционное обучение. Удаленно они будут учиться две недели - до 13 октября. Об этом корреспонденту «КП» рассказали в учебном заведении сегодня, 30 сентября.

В школе массово заболели учителя, преподающие детям с 5 по 11 классы. Большая часть педагогов - 11 человек - отсутствуют с диагнозом ОРВИ. Еще у четверых выявили коронавирус. Младшеклассников «удаленка» пока не коснулась.

- «Началка» вся ходит, пока только ограничили посещаемость учеников средней и старшей школы, - пояснили в учебном заведении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на дистанционное обучение перешли две школы в селе Лозовое Верхнемамонского района и верхнемамонский лицей, а также одно учебное заведение в Воробьевском.