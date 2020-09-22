Под Воронежем лицей отправили на удаленку из-за вспышки коронавируса

Карантин продлится две недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Верхний Мамон ученики лицея ушли на дистанционное обучение. В учебном заведении произошла вспышка коронавируса. Об этом корреспонденту «КП» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Диагноз подтвердился у семерых школьников и семерых педагогов. Удаленно ученики верхнемамонского лицея начали учиться с 21 сентября. Продлится карантин две недели.

Это не первое учебное заведение в Верхнемамонском районе, которое переходит на дистанционку из-за COVID-19. Ранее стало известно о закрытии еще двух сельских школ – начальной и СОШ – в селе Лозовое. Там также коронавирус диагностировали у педагогов и одного ребенка.