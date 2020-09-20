Под Воронежем две сельских школы ушли на удаленку из-за вспышки коронавируса

В двух сельских школах болеет коронавирусом педагогический состав Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ученики двух сельских школ перешли на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Учебные заведения находятся в селе Лозовое Верхнемамонского района, сообщил «КП» собственный источники 19 сентября.

Удаленно теперь учиться будут дети, которые ходят в начальную Лозовускую школу и СОШ.

В обоих учебных заведениях COVID-19 нашли у директоров. Кроме того, в СОШ из 18 педагогов симптомы появились еще у девяти педагогов. У шести тест подтвердил наличие инфекции. В средней школе всего числится 131 ученик. Позже диагноз новой инфекции подтвердился у одного шестиклассников.

В Лозовской начальной школе, где учится всего 23 ученика, помимо директора, также заболели два учителя. Пока им не пришли результаты тестов, но симптомы есть. О заболевших детях не сообщается.

В здании начальной школы есть также детский сад, но там случаев коронавируса зафиксировано не было.

Напомним, ранее на «дистанционку» перешли ученики с 5 по 11 класс школы № 94 Воронежа. Там продолжают ходить на уроки только младшеклассники.

Также 17 сентября, представители Роспотребнадзора рассказали на заседании регионального оперштаба, что случаи COVID -19 выявлены уже в 27 образовательных учреждениях у 20 учащихся и 13 преподавателей. Переведены на дистанционное обучение 9 классов в 6 школах и 2 школы полностью. Санврачи акцентировали, что произошел рост заболевания среди детей в возрасте 15-17 лет.