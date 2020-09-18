Школа в Воронеже частично перешла на дистанционное обучение из-за коронавируса

На очном обучении останутся только учащиеся начальной школы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В воронежской школе № 94 имени генерала Лизюкова классы с 5-го по 11-ый на две недели переходят на дистанционное обучение. Виной тому - коронавирус. Ранее мы рассказывали, что в 27 школах региона у 20 учащихся и 13 преподавателей нашли COVID-19. Столкнулись с заболеванием и в учебном заведении на улице Генерала Лизюкова, 52А.

- В соответствии с решением Роспотребнадзора в школе после соответствующей санитарной обработки учебного здания на очном обучении останутся только учащиеся начальной школы, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Такое решение было принято, потому что риски распространения инфекций в начальной школе меньше, поскольку класс, в основном, работает с одним учителем в закрепленном кабинете. К тому же ученики младшего возраста больше нуждаются в наставничестве.

- Во всех общеобразовательных учреждениях, а их в Воронеже 121, принимаются все необходимые меры по минимизации рисков распространения коронавирусной и других инфекций. В школах проводится «утренний фильтр» как для учащихся, так и для сотрудников, в образовательные организации закуплены рециркуляторы, термометры, маски и дезинфицирующие средства, регулярно проводится проветривание и обработка помещений и поверхностей. Однако на сто процентов застраховаться от заболевания невозможно. Сотрудники учреждений образования, в первую очередь педагоги и воспитатели, ежедневно сталкиваются с повышенными рисками, а значит, случаи заболевания среди учителей также возможны, - комментируют в администрации города.