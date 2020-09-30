В Воронежской области коронавирус выявили еще у 162 человек

Эпидемия не отступает Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежской области за прошедшие сутки COVID-19 медики подтвердили еще у 162 человек. Количество людей в регионе, которым диагностируют новую инфекцию, не снижается. Неутешительные данные в среду, 30 сентября, передал федеральный оперштаб.

Эпидемия никак не хочет отступать. Днем ранее в регионе коронавирус также подтвердили у 165 пациентов. Такое большое количество случаев выявляется благодаря тестированию.

Всего с начала пандемии коронавирус нашли уже у 18006 жителей. Из них 16220 пациентов смогли побороть опасный недуг.

Отметим, что в федеральном списке сегодня двое воронежцев, которые скончались от осложнений. Вчера таких было шестеро.

Сегодня намечено очередное заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.