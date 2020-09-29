За сутки от коронавируса умерли 6 жителей Воронежской области

фото с сайта "СтопКоронавирус.РФ"

По данным федерального сайта «СтопКоронавирус.РФ» на 29 сентября в Воронежской области коронаврирусом заболели еще 165 человек. Ежедневные цифры говорят о нарастании эпидемии. К сожалению, в федеральном списке умерших от осложнений болезни сегодня шестеро воронежцев.

Но есть и хорошая новость. Наша область сегодня оказалась на третьем месте перечня регионов с самым большим количеством выписанных из больниц пациентов – стационары покинули 203 человека. Больше только в столице и Волгоградской области.