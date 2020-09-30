В Воронеже начинается строительство автодороги от улицы Минской до Землячки

Фото: пресс-служба мэрии.

На полтора месяца раньше, чем прописано в контракте, в Воронеже завершилилсь работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Спешим сказать, что на качестве это не должно отразиться - за приемкой следил технический надзор, а образцы покрытия прошли независимые лабораторные испытания.

В 2020 году удалось отремонтировать 28 улиц протяженностью 37,6 км. Общая стоимость работ составила 615 млн рублей.

- За последние четыре года в рамках федерального проекта мы полностью обновили 221 улицу общей протяженностью почти 370 км. Это не локальный, а комплексный ремонт, на который было израсходовано почти 5 млрд рублей, - отметил глава города Вадим Кстенин.

В этом году также стартовало строительство новых транспортных связей.

Новый путь от улицы Минской до Землячки

Фото: пресс-служба мэрии.

В Воронеже начинается строительство автомобильной дороги, которая соединит микрорайон «Электроника» с улицей Землячки. Это будет двухполосная трасса, протяженностью около километра. Для нее выбрали оптимальный маршрут: через лесную зону по просеке. Вырубку деревьев и прочей зелени при этом постараются минимизировать.

Несколько лет назад неподалеку образовался стихийный объездной путь - что подчеркивает важность дороги для воронежцев. Но построить новую трассу на его месте невозможно из-за большого количества коммуникаций, среди которых газопровод, сети водоснабжения и водоотведения. А ведь дорогу еще нужно вписать в нормативы.

Новый путь будет выходить ровно к улице Витрука. Там появится перекресток со светофором. Строители установят сети наружного освещения, оборудуют тротуар и остановки, переустроят небольшую часть коммуникаций.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подчеркнул, что созданная связь улиц Минской и Землячки станет важным альтернативным проездом, особенно когда начнется строительство Остужевской развязки.

Масштабные проекты

Фото: пресс-служба мэрии.

Практически завершены (выполнены на 90%) работы по переносу и защите коммуникаций на месте реконструкции улицы Острогожской. Речь идет об участке от улицы Теплоэнергетиков до съезда с улицы Острогожской к плотине водохранилища. Новая дорога почти в 2,5 км должна сделать комфортным передвижение более 18 тысяч человек, проживающих в микрорайоне Шилово.

Будет организовано четыре полосы движения - по две в каждом направлении. Кроме того, предстоит построить перекресток с кольцевым движением и разворотными петлями, тротуар и велодорожки, освещение, ливневую канализацию. Также появятся семь светофоров и десять остановок.

Но если жители Шилово могут следить за тем, как активно идет работа, то некоторые проекты пока только стартуют. Например, новая автодорога протяженностью почти 4,2 км с освещением и ливневкой появится на улице Богатырской. Есть и другие масштабные задачи.

- Мы понимаем, что самые большие заторы - на границе Коминтерновского района и центра города. Занимаемся проектированием дублера Московского проспекта по улицам Солнечной и Донской с расширением улицы Свободы. Это – вместе со строительством дороги Шишкова-Тимирязева – позволит разгрузить трафик. После реализации этих масштабных проектов Коминтерновский район поедет, и проблем там должно стать значительно меньше, - сказал глава Воронежа Вадим Кстенин.