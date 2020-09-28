К расследованию причин пожаров под Воронежем подключится полиция

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области полицейские подключатся к расследованию причин крупных пожаров, которые бушуют уже несколько дней. Есть информация, что в некоторых случаях причиной стали поджоги. В связи с этим губернатор Александр Гусев поручил начальнику воронежского главка Михаилу Бородину поучаствовать сотрудников его ведомства в поисках возможных поджигателей.

Информацию передал телеграм-канал облправительства сегодня, 28 сентября. В данный момент проходит заседание региональной комиссии по пожарам

– Михаил Анатольевич, я вас прошу: включайтесь в работу по тем случаям, где МЧС считает, что были поджоги. Такие случаи надо доводить до суда, – сказал губернатор.

Также власти готовы оказать помощь людям, у которых сгорели дома. Они получат новое жилье. Работу построят по схеме, отработанной во время лесных пожаров 2010 года.