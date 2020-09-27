Пожары в Воронеже – 2020: Спасатели работают на 120 возгораниях одновременно

фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

Пожарная служба Воронежской области работает на пределе возможностей. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в воскресенье подразделения спасателей одновременно задействованы более, чем на 120 возгораниях. И это только места, где огонь угрожает населенным пунктам и стратегически важным объектам. Выезжать на все сообщения о горящей травее, по словам спасателей, уже не хватает ни людей, ни техники.

Так, по данным на воскресенье, 27 сентября, полыхают леса в окрестностях Медовки и Ямного в Рамонском районе, за Подгорным (здесь огонь охватил около пяти гектаров). Самый крупный пожар – под Борисоглебском, где пламя к этому моменту уже спалило 15 гектаров леса. Сообщение об этом пожаре поступило диспетчеру в 12.14. Тогда речь шла о горении сухой травы и лесной подстилки. Тушение осложняется порывами сильного ветра. Со стихией борются 81 сотрудник МЧС и 23 единицы техники.

В ближайшее время для тушения крупных очагов планируется привлечение авиации МЧС России (вертолет Ми-8).

Напомним, в субботу вечером удалось справиться к рупным пожаром в Новохоперском районе, где огонь уничтожил целую улицу в селе Троицкое.