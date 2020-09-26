В Воронеже движение по мосту на 9 Января должны открыть вечером 1 октября

25 сентября глава Воронежа Вадим Кстенин на выездном совещании распорядился оперативно провести укладку асфальта Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

1 октября, как и было обещано, должны открыть техническое движение автомобилей по четырем полосам путепровода на улице 9 Января. Вечером этого дня можно будет проехать по обновленной дороге при свете гирлянд. Пока не смонтированы ограждения и опоры освещения, проезжая часть будет разгорожена бетонными блоками, на которые и уложат световую гирлянду. Это позволит очертить габариты.

25 сентября глава Воронежа Вадим Кстенин на выездном совещании распорядился оперативно провести укладку асфальта. Уже 29 сентября к работе приступят два асфальтоукладчика и несколько катков. Затем нанесут разметку.

Строители завершили устройство выравнивающего слоя из бетона на последнем пролете Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В начале недели строители завершили устройство выравнивающего слоя из бетона на последнем пролете. 24 сентября мостовики забетонировали монолитный бортик на двух пролетах и выравнивающий слой тротуара - на четырех. На следующий день процесс продолжился на оставшихся пролетах - и это последние бетонные работы на самом сооружении. Продолжается устройство песчано-подстилающего слоя на подходе к мосту и щебеночного основания - с другой стороны. Подрядчик также трудится над гидроизоляцией.

Напомним, из-за многих сложностей- пандемии, болезни рабочих, проблем с поставкой материалов - не все работы проходили по графику.

- Было много сложностей, но надеюсь, что они все благополучно завершаются. Хотел бы еще раз извиниться перед горожанами за то, что мы доставили им неудобства, но мы не имели никакого морального права не проводить реконструкцию путепровода: все строения находились в очень плохом состоянии, если бы промедлили – тут могло произойти все, что угодно, - подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.