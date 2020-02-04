Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о завершении реконструкции моста на 9 Января

В 2020 году на развитие дорожной инфраструктуры направят более 2,5 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано около 27,5 км автодорог. Об этом 3 февраля главе Воронежа Вадиму Кстенину доложил руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

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Новый график работ

- Действие контракта на реконструкцию путепровода по улице Ленина приостановлено, работы будут возобновлены только после открытия движения на путепроводе по улице 9 Января. Улицы 9 Января и Ленина - одни из основных артерий города. Сейчас даже частичное перекрытие движения по улице Ленина увеличит заторы, а в часы пик и вовсе может блокировать движение транспорта, - рассказал Олег Котов.

Пока же демонтировано 5 из 7 пролетов путепровода по 9 Января. Рабочим предстоит усилить фундамент существующих опор, расширить их с устройством новых ригелей, а также смонтировать новые балки пролетных строений. После этого начнется устройство мостового полотна (установка новых деформационных швов, современной многослойной дорожной «одежды», барьеров и перил). По контракту срок окончания работ - 1 октября 2020 года. Однако мы же помним, что власти города планировали открыть мост раньше?

- С учетом того, что генподрядчик усиливается субподрядной организацией, прошу подготовить новый график. Задачу открыть движение по сооружению в июне никто не снимает, несмотря на всю сложность реконструкции и объективные факторы. После открытия движения можно проводить дальнейшие работы по обустройству, - отметил Вадим Кстенин

Ожидается, что уточненный план работ на путепроводе по 9 Января появится в течение недели. К слову, продолжаются работы и по капремонту моста через водосброс Воронежского водохранилища - пока они выполнены на 64%.

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Дорога на Острогожской станет четырехполосной

Другая масштабная муниципальная программа - «Развитие транспортной системы». В этом году на нее планируется направить 1,5 млрд рублей. Куда же пойдут эти деньги?

В частности 413,5 млн рублей выделят на реконструкцию дороги по улице Острогожской. Речь идет об участке от улицы Теплоэнергетиков до поворота на плотину Воронежского водохранилища.

Дорога станет четырехполосной. Будут организованы разворотные петли, появится круговое движение на пересечении с улицей Хохольской. По обеим сторонам обещают пешеходные дорожки и велодорожки. До этого еще предстоит перенести подземные коммуникации.

Также деньги направят на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство дублера Московского проспекта.

Часть средств уйдет на разработку ПСД дорог в квартале, ограниченном улицами Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская. Будет спланирована и дорога на участке от дома №33 по улице Александра Иванова до пересечения с улицей Героев России. Разработают ПСД на реконструкцию канализационной насосной станции на пересечении Московского проспекта и бульвара Победы.

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Заявки на ремонт - в соцсетях

Не стоит забывать, что впереди - также реконструкция транспортной развязки на улице Остужева. Так, в 2019 году было размещено задание на строительство дороги по улице Землячки. Однако аукцион не состоялся - не было заявок от потенциальных участников. Однако в этом году один из основных объездов все же должен быть сделан.

113,4 млн из средств программы «Развитие транспортной системы» направят на ремонт и строительству тротуаров на 102 участках. На улицах появятся пандусы для маломобильных групп населения. Еще 35,6 млн - на содержание и развитие сетей наружного освещения.

Районным управам предстоит отремонтировать как минимум 72 участка дорог. Нанести новую дорожную разметку планируют на 210 объектах и пешеходных переходах у социально-значимых объектов.

- В связи с развитием улично-дорожной сети города и обеспечением дорожной инфраструктурой новых жилых кварталов в районе улицы Изыскателей планируется строительство автодороги от пересечения улиц Богатырской и Планетной в северном направлении с выходом на федеральную трассу М4 «Дон» в районе 502 км, - сообщил руководитель управления дорожного хозяйства.

Впервые подобное строительство пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это будет двухполосная дорога протяженность - 4,1 км. Ее планируют построить ориентировочно за 12 месяцев.

Также Вадим Кстенин распорядился в межсезонье устранить литым асфальтобетоном дефекты на дорогах общего пользования.

- Управлению информации поручаю создать пост в социальных сетях для сбора сигналов от воронежцев о таких дефектах. Эти заявки должны незамедлительно пересылаться в районы для устранения ямочности. В управление информации необходимо затем присылать фотоотчет о проделанных работах по этим обращениям, - подчеркнул мэр.