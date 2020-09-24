Работников воронежского предприятия начали штрафовать за то, что они не носят маски

Этого работника штрафовать нет никаких оснований. Фото: roscosmos.ru

Сотрудники воронежского Центра ракетного двигателестроения (напомним, предприятие образовалось в результате объединения мехзавода и КБХА) пожаловались на то, что их начали штрафовать за то, что на производстве они не носят маски. Точнее, людей лишают части премии. Причем некоторые работники жалуются, что ее и вовсе в итоге не получили, а это для части из них – треть зарплаты. Также сотрудники Центра утверждают, что бесплатных масок на производстве им не выдают.

Факта лишения работников части премий на предприятии не опровергают. А вот со всеми остальными утверждениями жалующихся людей не согласны:

- Маски нашим сотрудникам выдают бесплатно. Сейчас закупают их новую партию – в количестве 12 тысяч. При этом несколько десятков работников (но до сотни их число не доходит), действительно, лишены 10 процентов премии за то, что на производстве не носят маски. Но не более того. Фактов лишения премии в полном объеме не было.

Напомним, на конец августа Центр ракетного двигателестроения возглавлял печальный список организаций Воронежской области, лидирующих по заболеваниям коронавирусом. На тот момент на производстве COVID-19 заразились 254 работника.