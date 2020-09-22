В Воронеже новая инфекционная больница осталась без аппаратов ИВЛ

Новый инфекционный корпус больницы № 8 пока может принять только легких больных. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Странная ситуация сложилась в новом корпусе больницы № 8, построенном в очень короткие сроки с помощью Министерства обороны России. Медучреждение, специально возведенное для борьбы с COVID-19, фактически осталось без аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В принципе они есть – целых 20. Однако сотрудники Росздравнадзора почему-то не разрешают их эксплуатацию. В региональном департаменте здравоохранения пояснить позицию коллег из другого ведомства не смогли. А в местном отделении Росздравнадзора оперативный комментарий по этому поводу дать затруднились.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что в целом больница № 8 аппаратами ИВЛ обеспечена неплохо:

- В старом корпусе их 63. На территории, прилегающей к новому инфекционному корпусу БСМП № 8 сейчас идут работы по монтажу кислородного газификатора, которые планируют завершить к концу текущей недели. Кислородный концентратор, поставленный в больницу ранее, вышел из строя и возвращен заводу-изготовителю 17 сентября. Предприятие гарантирует устранение неисправности и установку концентратора в БСМП № 8 до конца сентября.

Пока же в новом инфекционном корпусе проходят лечение только легкие больные, которым не требуется кислородная поддержка. На случай, если потребуется кислород, там есть три мобильных кислородных концентратора.

- Если же состояние пациента потребует более продолжительной кислородной поддержки, то его переведут в старый корпус больницы. Там оборудовано 350 точек доступа к централизованной системе медицинских газов – уверяют в региональном департаменте здравоохранения. - Для обеспечения работы этой системы в больнице имеется две трехтонные бочки с кислородом.

Напомним, по данным на 21 сентября, в новом инфекционном корпусе лечатся 139 пациентов с COVID-19, всего в больнице № 8 их 519.

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