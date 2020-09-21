В Воронежcкой области развернули еще 150 коек для больных COVID-19

В ближайшее время власти обещают довести число коек для больных COVID-19 до 1893. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном департаменте здравоохранения заявили о том, что в медучреждениях появились еще 150 коек для больных коронавирусом. 110 из них – в больнице № 11 в Железнодорожном районе Воронежа и 40 – в Семилукской РБ.

Кроме того, в планах – оборудование под лечение COVID-19 60 коек в Павловском госпитале и еще 20 – в Россошанской районной больнице. Ранее для больных коронавирусом развернули дополнительные места в еще четырех медучреждениях. Это ВГКБ №5, ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России, ОДКБ №2 и Ольховатская районная больница.

В то же время в новом корпусе городской больницы № 8, которую построили очень быстро совместно со специалистами Минобороны, сейчас лечатся 139 пациентов с COVID-19. Хотя он рассчитан на 200 коек. В то же время, как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, для больных другими опасными инфекциями, требующими изоляции, зарезервировано 30 коек. Получается, еще 31 держат незаполненными. Видимо, на случай дальнейшего ухудшения ситуации.

Всего в ближайшее время в Воронежской области коек для больных COVID-19 будет 1893.

Напомним, в конце прошлой недели и в начале этой резко увеличилось число заболеваний коронавирусом. Их стало больше 150, в частности, за последние сутки – 160 (в то время как выздоровели всего 27 пациентов).

Причин обострения ситуации немало. Это и увеличение числа проводимых тестов – в сентябре их ежедневно делают около четырех тысяч (в августе было в два раза меньше). Всего их количество с начала эпидемии перевалило за 563 тысячи. И возвращение людей из отпусков, и ослабление бдительности – сейчас мало кого увидишь в масках и в магазинах, и в транспорте.

Ухудшение ситуации привело к возврату ограничительных мер по коронавирусу. Предприятиям настоятельно рекомендуют отправить сотрудников на удаленку. Обязывают соблюдать самоизоляцию людей 65 лет и старше, а также страдающих от тяжелых болезней. Вновь закрыли ночные клубы и фуд-корты.

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