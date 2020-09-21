В Воронежской области вернули часть коронавирусных ограничений

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

Областные власти вернулись к коронавирусным ограничениям, указ по этому поводу подписал 21 сентября губернатор Александр Гусев. Ужесточения связаны с ростом заболевших (за последние сутки ковид диагностировали у 160 человек).

Воронежцам необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра и носить маски на остановках, в маршрутках и такси, магазинах, аптеках, госучреждениях, при посещении общественных мест. В этих же местах рекомендуется носить перчатки. Рекомендуется также ограничить поездки в отпуск за пределы Воронежской области. Соблюдать режим самоизоляции людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет серьезные заболевания. Предприятиям рекомендуется отправить сотрудников на удаленку, если это возможно.

Временно приостановлена деятельность ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных и досуговых учреждений, кальянных. Под запрет попали мероприятия в парках, торговых центрах, аттракционах. Прекращают работу фуд-корты.

Коснутся ограничения и спортобъектов, спортклубов и фитнес-центров. Занятия в них будут возможны при загрузке не более 50% от пропускной способности и группами не более 20 человек. Также можно заниматься спортом на открытом воздухе в индивидуальном порядке. Продолжить тренировки смогут профессиональные спортсмены. На соревнованиях заполняемость трибун не может превышать 10%. Чемпионаты, первенства, кубки России, межрегиональные, всероссийский и международные соревнования будут проводить без зрителей.

Кафе и рестораны могут продолжить работу, при условии расстановки перегородок или при размещении столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Продолжат работать зоопарки и океанариумы, библиотеки, музеи и заповедники, кинотеатры и театры, при условии 50-процентной заполняемости залов.

Детские мероприятия по-прежнему под запретом.