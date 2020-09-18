Более 300 воронежских школьников с температурой отстранили от уроков

С начала учебного года в Воронежской области от уроков отстранили 313 воронежских школьников с признаками ОРВИ. Повышение температуры выявили у детей на утреннем фильтре. И это всего лишь за две недели. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Татьяна Платунина 17 сентября.

Она не уточнила, диагностировали ли кому-либо из детей коронавирусную инфекцию. Известно только, что если термометр у ребенка показывал повышение температуры, то его отправляли домой.

Всего были выявлены с признаками ОРВИ ученики 80 образовательных учреждений.

Ранее стало известно, что случаи заражения COVID-19 зарегистрировали в 27 воронежских школах. Инфекцию нашли у 20 учащихся и 13 преподавателей. На дистанционное обучение перевели две школы и девять классов в шести образовательных учреждениях.

За последние сутки в Воронежской области медики диагностировали 123 заболевших коронавирусом.