Коронавирус в Воронеже: 18 сентября за сутки 123 человека заболели и 72 выздоровели

В Воронежской области за последние сутки медики диагностировали 123 заболевших коронавирусом. Данные сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в пятницу, 18 сентября.

Ежедневно в регионе заболевание находят более чем у 100 человек. Порог этот не снижается. С начала пандемии общее число заболевших достигло 15 тысяч 982 человек. Умерли от осложнений, вызванных новой инфекцией, 167 человек.

За прошедшие сутки болезнь смогли победить 72 пациента. Общее число выздоровевших достигло 14 тысяч 953 человек.

Ранее на региональном оперштабе сообщали, что коронавирус нашли в 27 школах Воронежской области. Болезнь обнаружили у 20 учеников и 13 учителей. В связи с этим на дистанционное обучение перевели две школы и девять классов в шести образовательных учреждениях.