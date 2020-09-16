Жительницу Воронежа обманули на покупке щенка через интернет

Сайт объявлений оказался сайтом-дублером Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Воронежской области был выявлен факты мошенничества при продаже породистой собаки через интернет. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, сегодня, 16 сентября.

Щенка 28-летняя жительница Коминтерновского района подыскивала себе на одном из известных сайтов объявлений. После обсуждений характеристик и привычек собаки женщина связалась с продавцом. О цене договорились, но оказалось, что питомца необходимо везти в Воронеж из Краснодарского края. А за это требуется доплата. Покупательница согласилась. Тогда мошенники прислали ей ссылку для оформления договора купли-продажи и оплаты доставки. Как только женщина зашла на сайт и ввела данные со своей банковской карты, с нее тут же списали 43300 рублей.

При проверке правоохранителями оказалось, что это не настоящий сайт объявлений.

– Это так называемый сайт-дублер. Любое действие на нем приводит к списанию средств с карты, какую бы кнопку вы не нажали. Отменить операцию на нем просто невозможно, – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Сейчас оперативники выясняют обстоятельства.

В Воронеже это не единственный случай, когда мошенники прикрываются известными сайтами объявлений. Ранее мы сообщали о том, что пожилая женщина лишилась 215 тысяч рублей, пытаясь продать квартиру.