В Воронеже старушка, пытавшаяся продать квартиру, лишилась 215 тысяч рублей

Общий ущерб от дистанционных преступолений за сутки составил около миллиона рублей Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже 81-летняя жительница Левобережного района лишилась 215 тысяч рублей, поверив мошеннику. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, женщина разместила на одном из порталов по продаже недвижимости объявление. Она хотела найти покупателя для своей квартиры.

Через некоторое время ей позвонил мужчина и предложил сдать ему недвижимость на длительный срок. Злоумышленник пообещал внести задаток и попросил у пожилой женщины ее данные. Старушка согласилась. Через некоторое время с ее карты было списано 215 тысяч рублей. Сообщение о пропаже денег поступило в полицию вчера, 14 сентября. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

В данный момент правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Всего, по данным регионального главка, за прошедшие сутки сотрудниками полиции зарегистрировано одиннадцать сообщений о дистанционных преступлениях. Общий ущерб составил около миллиона рублей.