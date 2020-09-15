В Воронеже планируют открыть техническое движение по мосту на 9 января с 1 октября

Работы продолжаются Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В мэрии Воронежа планируют открыть техническое движение по мосту на 9 января с 1 октября. Предполагается, что уже в следующем месяце автомобилистам будут доступны по две полосы в каждом направлении. Получается, что ситуация будет такая же, как и до реконструкции.

- При этом работы на объекте будут продолжаться. О конкретной дате открытия технического движения будет сообщено дополнительно, - уточняют в городской администрации.

Ранее власти сообщали, что движение на виадуке на 9 Января откроется раньше, чем завершатся все работы на объекте - в середине сентября. До этого автомобилисты надеялись проехать по новому сооружению в августе. Самый оптимистичный прогноз, согласно которому открыть движение по мосту могли уже в июне, выдержать не удалось из-за пандемии коронавируса.

Ранее также называлось, что 1 октября 2020-го - это и есть срок окончания реконструкции виадука.