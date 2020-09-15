На картах Яндекса теперь можно отследить воронежские автобусы

Теперь каждый воронежец может самостоятельно следить за нужным ему транспортом Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

У жителей Воронежа появилась возможность отслеживать общественный транспорт через сервис Яндекс.Карты. Об этом 15 сентября сообщил Единый оператор городских пассажирских перевозок. Работает функция как в приложении на смартфонах, так и в версии на сайте.

На остановках общественного транспорта ранее размещали информационные табло для отображения графика маршрутных автобусов и троллейбусов. Но каждая такая попытка наладить систему завершалась неудачно.

Теперь можно следить за нужными маршрутами

Теперь же каждый воронежец может самостоятельно следить за нужным ему транспортом. В сервисе должны отражаться все маршруты.

Напомним, недавно большинство воронежцев признались, что готовы пересесть из автомобилей в комфортный общественный транспорт.