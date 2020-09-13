Воронежская область выпала из десятки самых благополучных по выздоровевшим от коронавируса регионов

Число заразившихся за сутки в Воронежской области в последнее время стабильно превышает сотню. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В федеральном оперативном штабе сообщили свежую статистику по заболеваниям коронавирусом. За сутки 12 сентября COVID-19 подхватили 110 жителей Воронежской области. (всего с начала эпидемии - 15528). Наш регион замыкает десятку самых неблагополучных в России по этому показателю.

Мало наших земляков за прошедшие сутки выздоровели – всего 38 (общее число с начала эпидемии - 14571). По этому позитивному показателю Воронежская область находится на 17 месте среди других российских регионов.

12 сентября от коронавируса в нашей области никто не умер.

Напомним, в обычном режиме проводят выборы, работают школы, кинотеатры, торговые центры. В то же время за последние 1,5 месяца почти вдвое увеличилось число заболеваний воспалением легких. Это, как известно, одно из самых распространенных осложнений у заразившихся COVID-19.