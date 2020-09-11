В Воронежской области уже полтора месяца число заболеваний пневмониями превышает норму почти вдвое

Ситуация по пневмониям не лучше, чем по COVID -19. Фото: из архива «КП»

В четверг, 10 сентября, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин огласил тревожные цифры.

По сведениям Щукина, в течение последних шести недель практически в два раза по сравнению с обычным уровнем выросло число заболеваний пневмониями. У 46,4 процентов неясно, кто их заразил, 26,4% подхватили инфекцию в своих семьях. У еще 27,2% заболевших установили того, кто их «наградил» их воспалением легких. Напомним, что пневмония – часто возникающее осложнение после заражения COVID -19.

Кроме того, Щукин сообщил данные по больным коронавирусом. В больницах сейчас лежат 1313 человек, страдающих от COVID -19. Еще 4733 жителя области находятся под наблюдением врачей.

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов рассказал о мерах профилактики в школах. Он сообщил, что потребность образовательных учреждений в бесконтактных термометрах, дозаторах, средствах дезинфекции закрыта почти на 100%. А вот рециркуляторов воздуха приобрели только 66% от требуемого количества. В нескольких районах области их поставка ожидается в течение сентября.

Напомним, коронавирусом уже заболели 11 учеников 10 школ Воронежской области и один из учителей.

- Есть озабоченность ростом числа больных, но не нужно паниковать. Это все логично и объяснимо: мы сужаем категорию тестируемых и проверяем людей с признаками ОРВИ. Количество выявляемых пациентов точно коррелирует с количеством увеличения анализов. Мы вдвое увеличили среднесуточное тестирование. Сейчас ежедневно делаем больше четырех тысяч тестов, а в августе делали две тысячи, – подытожил губернатор Александр Гусев.