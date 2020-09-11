В 10 школах Воронежской области выявили случаи коронавируса

За неделю от занятий отстранили 122 ученика с признаками ОРВИ. Фото: Иван ВИСЛОВ

Коронавирус обнаружили в 10 школах Воронежской области. Заразились 11 учеников и один преподаватель. Об этом сообщил глава регионального Управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев 10 сентября на заседании оперштаба. Четыре класса Березовской средней школы Воробьевского района, один класс воронежской школы и Михайловский кадетский корпус перевели на дистанционное обучение. Всего за первую неделю учебы при проведении утреннего фильтра отстранили от занятий 122 ребенка признаками ОРВИ в 39 общеобразовательных учреждениях.

Как ранее нам рассказали санитарные врачи, если в школе выявляют коронавирус, то на обязательный карантин с дистанционным обучением переводятся все контактные лица. В самом учреждении вводятся ограничительные мероприятия, усиливаются противоэпидемические меры, проводится дезинфекция. Однако школу полностью не закрывают, занятия у остальных ребят продолжаются в обычном режиме.

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов сообщил во время заседания, что потребность учреждений в бесконтактных термометрах, дозаторах, средствах дезинфекции закрыта почти на 100%, в рециркуляторах воздуха - на 66%. В некоторые районы их поставят в течение сентября.

Напомним, по данным регионального оперштаба на 10 сентября, в области зарегистрировали 15 193 случая коронавирусной инфекции (ПЦР+). Выздоровели 14 250 пациентов (если учесть тех, у кого инфекция выявлена по КТ, то окончивших лечение 16 589). Общее число жертв с начала пандемии достигло 161 воронежца.