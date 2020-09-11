Под Воронежем уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Фото из архива ГУ МЧС по Воронежской области.

Сегодня в Хохольском районе спасатели уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Речь идет о двух 88-миллиметровых артиллерийских снарядах, одной 82-миллиметровой мине и ручной гранате Ф-1.

- Подрыв боеприпасов произошел в 13 часов 50 минут на площадке в 3,5 километрах южнее села Хохол, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

А вчера спасатели сообщили, что им наконец-то удалось потушить двухдневный пожар в Бобровском районе. Огонь успел уничтожить 130 гектаров. На ликвидацию ЧП привлекали самолет Бе-200ЧС МЧС России.