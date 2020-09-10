Двухдневный пожар на 130 гектарах в Воронежской области потушили

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Масштабный ландшафтный пожар вблизи поселка Лушниковка в Бобровском районе потушили 10 сентября в 10 часов утра. С огнем боролись без малого двое суток.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС России по Воронежской области 8 сентября в 12.40. Воронежские спасатели выявили очаг пожара в пойме реки Битюг, горела сухая трава и камыш. Из-за порывов сильного ветра быстро увеличивалась площадь пожара, что возникла угроза поселку. Жителей предупредили о возможной эвакуации, на этот случай пригнали автобусы.

- К вечеру 8 сентября угрозу населенному пункту ликвидировали, к полудню 9 сентября пожар локализовали, его площадь составила около 130 гектар. На тушении работали 162 человека и 41 единицы техники. В ходе тушения пожара самолет Бе-200ЧС МЧС России 15 раз сбросил над территорией пожара по 12 тонн воды, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. – Причину возгорания устанавливают.

Расследование причин пожара контролирует районная прокуратура.