Воронежские эпидемиологи прокомментировали первый случай коронавируса в школе

фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

На четвертый день нового учебного года в школе Воронежской области зарегистрировали первый случай выявленного коронавируса. Заболела учительница сельской школы Березовки Воробьевского района. Напомним, педагог вышла на работу, присутствовала на торжественной линейке 1 сентября и вела уроки 2 и 3 числа. А уже 4 сентября почувствовала себя плохо и осталась дома, вызвав врача. Лабораторный анализ выявил у учительницы коронавирус.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, на случай возникновения коронавируса в учебном заведении разработана четкая схема действий, с которой ознакомлены все педагоги. Так, на обязательный карантин с дистанционным обучением переводятся все контактные лица. В данном случае – это 45 детей из 5, 6, 7 и 9 классов, у который заболевшая учитель успела провести уроки. Пока ни у кого из них болезнь не выявили.

В самом учреждении также вводятся ограничительные мероприятия, усиливаются противоэпидемические меры, проводится дезинфекция. Но школу в целом не закрывают, и занятия в других классах продолжаются.